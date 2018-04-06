Правые предпочитают шампанское — напиться и разорить ЕС

То, с каким размахом «гуляли» в Европарламенте депутаты от правых популистских партий, похоже на какую-то вечеринку: они выпили в 2016 году 234 бутылки шампанского и ели обеды по 400 евро. Кроме того, они заказали в том году в общей сложности 110 подарков стоимостью 100 евро за штуку. А оплачено все это пиршество было из средств ЕС . Об этом говорится в докладе бюджетного комитета Европарламента.

Однако теперь наступило похмелье: по предложению комитета в адрес председателя Европарламента Антонио Таяни (Antonio Tajani), фракции «Европа наций и свобод» предстоит компенсировать «нецелевые» расходы в размере 420 тысяч евро.

Семь финансовых отчетов других фракций за 2016 год были, согласно докладу, одобрены, а вот отчет правых популистов приковал к себе пристальное внимание внешних контрольных органов. Кроме того, члены комитета раскритиковали фракцию за отсутствие многих счетов, подтверждающих указанные в отчете расходы.

При этом в состав фракции «Европа наций и свобод» входят представители таких партий как «Национальный фронт» (Франция), «Лига Севера» (Италия) и Партия Свободы (Австрия), любимым занятием которых, как известно, является вбивание клиньев в европейское единство. Членами фракции являются также представители «Альтернативы для Германии», партии «Фламандский интерес» (Бельгия) и нидерландской Партии свободы.

Наибольшим позором на родине обернулся доклад бюджетного комитета Европарламента для австрийского депутата Партии свободы Харальда Вилимски (Harald Vilimsky), занимающего пост заместителя председателя фракции. В прошлом он особенно рьяно выступал против растрат в рамках ЕС, в частности, в Европарламенте.

Шампанского? Нет, спасибо!

Нет ничего удивительного в том, что теперь правым популистам придется расплачиваться за собственное чревоугодие. Вилимски написал в Twitter, что ни разу не пил шампанского, и люди, знающие его, знают это. «Партия свободы не имеет с этими упреками ничего общего, это исключительно „французский случай“!» Впрочем, другие пользователи социальной сети выразили сомнения в его «воздержанности» и опубликовали фотографии, на которых Вилимски чокался бокалами с главой «Национального фронта» Марин Ле Пен

Впрочем, его французский коллега Николя Бэй (Nicolas Bay) подтвердил в интервью немецкому информационному агентству ДПА, что шампанским злоупотребляли действительно, в первую очередь, именно члены французской делегации. Однако, по его словам, шампанское, согласно тогдашним традициям, было стандартным напитком в ходе приемов и других аналогичных мероприятий в Европарламенте.

В этой связи напрашивается вопрос: не является ли это некой новой тайной стратегией евроскептиков: разрушить ЕС изнутри, обанкротив его, распивая дорогое шампанское?