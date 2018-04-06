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Парковка на «Ростов-Арене» не будет работать во время тестового матча
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Парковка на «Ростов-Арене» не будет работать во время тестового матча 

Деловое сообщество 1 час назад
Первая перехватывающая парковка для желающих посетить тестовый матч на «Ростов-Арене» расположится на Шолохова 270\1. От здания бывшего аэропорта до места назначения можно будет добраться двумя автобусами-шаттлами.
Маршрут S7б будет курсировать от перехватывающей парковки мимо стадиона «Олимп2», конец его маршрута — восточный проезд стадиона «Ростов Арена».
Второй маршрут S4 проследует от Привокзальной площади к западному проезду стадиона. Начало движения общественного транспорта назначено за 4-5 часов до начала матча, так что все желающие смогут попасть на игру.
Первый тестовый матч на новом стадионе пройдет 15 апреля. Испробуют трибуны на прочность болельщики ФК «Ростов» и «СКА Хабаровск». Однако следует помнить, что в день матча с 14:00 до 00:00 будет введено ограничение движения автотранспорта. Проехать не получится от съезда с транспортной развязки Левобережной улицы с Ворошиловским мостом до Восточного кольца с пересечением южного подъезда к стадиону. Первый матч соберет 13000 зрителей, на матч 29 апреля продадут 25000 билетов. А последний тестовый матч соберет полный стадион — 45 000 зрителей.
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