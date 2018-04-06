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Дзюдоист Огузов выиграл этап Гран-при в Анталье
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Дзюдоист Огузов выиграл этап Гран-при в Анталье 

Чемпионат.com 1 час назад
Россиянин Альберт Огузов завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг в первый соревновательный день на этапе Гран-при по дзюдо в Анталье (Турция).
Огузов стал победителем в группе D. В полуфинальной схватке россиянин одолел сильнейшего в группе С дзюдоиста Ержана Еренгайыпова из Казахстана, а в финале соревнований — грузина Джабу Папинашвили.
Бронзовыми призёрами стали американец Адонис Диас и монгол Амарболд Жагваралдорж.
Добавим, что ещё один россиянин, Яго Абуладзе, уступил Папинашвили в группе В.
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