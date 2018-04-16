16 апреля на стадионе «Самара Арена» завершат укладку газона

Работы по укладке газона на стадионе «Самара Арена» завершатся к концу понедельника, 16 апреля, сообщает правительство Самарской области.

По словам агронома компании «СИС РУС» Олега Пиксаева, газон, выращенный в питомнике в Германии и доставленыйн в Самару на 22 большегрузах, состоит из мятлика и райграса — эти сорта травы предельно практичны и считаются идеальными для футбольного поля. После укладки газона потребуется еще около недели, чтобы прошить его особыми нитями. На это уйдет почти 9,5 тысяч км. специального материала. Гигантская швейная машина накануне уже начала работать на футбольном поле «Самара-Арены».

Поддерживать газон в «форме» будет система подогрева и полива, воду для которого будут подавать 35 форсунок. Тестирование всех систем прошло успешно.

Подобная технология зарекомендовала себя не только в России, но и за рубежом. Гибридное поле уложено на столичных стадионах «Спартак» и «Лужники», новых стадионах в Ростове-на-Дону и Калининграде, а также на домашних аренах турецкого клуба «Бешикташ» и мадридского «Реала»

По словам специалистов, газон на «Самара Арене» будет готов к первому тестовому мероприятию, которое пройдет 28 апреля.

Напомним, что стадион «Самара Арена» в этом году примет шесть матчей Чемпионата мира по футболу. На групповом этапе здесь сыграют Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня). Также на стадионе пройдут матчи 1/8 финала и 1/4 финала.