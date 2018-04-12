Ещё
Более 2 тыс. сотрудников служб безопасности обеспечат порядок на футбольном матче 12 апреля в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 2 тыс. сотрудников служб безопасности обеспечат порядок на футбольном матче 12 апреля в Москве 

Агентство «Москва» 14 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
Свыше 2 тыс. сотрудников служб безопасности будут обеспечивать общественный порядок на матче первой четверти Лиги Европы, который пройдет в Москве сегодня, 12 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена». Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.
«В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоится матч первой четверти Лиги Европы между командами ЦСКА и Арсенал (Лондон). Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионе и прилегающей к нему территории задействуют наряд численностью более 2 тыс. человек. Среди них сотрудников полиции и Росгвардии — около 1,5 тыс. человек, работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб — порядка 700 человек, также будет задействовано порядка 200 народных дружинников», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также к работе по обеспечению безопасности на матче будут привлечены кинологи со служебными собаками, которые заранее обследуют стадион и прилегающую территорию.
Помимо этого правительство Москвы просит зрителей соблюдать общественный порядок как в чаше стадиона, так и на прилегающей территории.
«Напоминаем, что на нарушителей порядка могут быть составлены протоколы об административном правонарушении, в том числе и по ст. 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований — прим. Агентства «Москва»), на основании которой для болельщиков-нарушителей может быть вынесен запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований», — добавили в департаменте.
Агентство «Москва»: последние новости
Сквер памяти погибших на Великой Отечественной войне работников хладокомбината №7 появится в САО В Госдуму внесен законопроект о предоставлении соцгарантий сотрудникам Росгвардии Шесть открытых тренировок сборных разных стран пройдут в Подмосковье в рамках подготовки к ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото22
В WADA заявили о взятке России37
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В МОК разгорелся новый скандал14
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение