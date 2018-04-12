Более 2 тыс. сотрудников служб безопасности обеспечат порядок на футбольном матче 12 апреля в Москве

Свыше 2 тыс. сотрудников служб безопасности будут обеспечивать общественный порядок на матче первой четверти Лиги Европы, который пройдет в Москве сегодня, 12 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена». Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

«В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоится матч первой четверти Лиги Европы между командами ЦСКА и Арсенал (Лондон). Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионе и прилегающей к нему территории задействуют наряд численностью более 2 тыс. человек. Среди них сотрудников полиции и Росгвардии — около 1,5 тыс. человек, работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб — порядка 700 человек, также будет задействовано порядка 200 народных дружинников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также к работе по обеспечению безопасности на матче будут привлечены кинологи со служебными собаками, которые заранее обследуют стадион и прилегающую территорию.

Помимо этого правительство Москвы просит зрителей соблюдать общественный порядок как в чаше стадиона, так и на прилегающей территории.