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Чемпионат мира-2018: на стадионе «Самара Арена» уложили газон
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Чемпионат мира-2018: на стадионе «Самара Арена» уложили газон 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: 63.ru
На стадионе «Самара Арена», который был построен специально к предстоящему чемпионату мира по футболу, был уложен газон. Новое покрытие было доставлено в Самару из Германии и теперь агрономам осталось проделать процедуру прошивки газона для того, чтобы укрепить его. Это позволит ему быть наименее травмоопасным.
На прошивку покрытия у специалистов уйдет порядка семи дней — именно столько и требует эта процедура, о чем сообщает официальный сайт Welcome 2018. Отметим, что общая площадь газона составила порядка 10,6 тысяч квадратных метров. Для того, чтобы транспортировать его из Германии понадобилось 22 грузовые машины.
На «Самара Арене» состоятся четыре матча группового раунда: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня), а также Сенегал — Колумбия (28 июня). Кроме того, самарский стадион примет также матчи 1/8 и 1/4 финала чемпионата мира.
Турнир состоится с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах России.
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