Маршруты автобусов №175 и 818 изменятся 18 и 22 апреля из-за матчей на стадионе «ВЭБ Арена»

Трассы следования автобусов №175 и 818 изменятся 18 и 22 апреля 2018 г. из-за проведения футбольных матчей на стадионе «ВЭБ Арена», сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«В связи с проведением футбольных матчей на стадионе «ВЭБ Арена» только 18 апреля с 17:00 и 22 апреля 2018 г. с 14:00 до окончания мероприятий автобусы №175 будут курсировать от метро «Сокол» до Песчаной площади», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по той же причине автобусы №818 будут курсировать на двух участках: от станции метро «Динамо» до Дворца спорта «Мегаспорт» (до ул. Гризодубовой); от Силикатного завода до Песчаной площади.