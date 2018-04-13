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Маршруты автобусов №175 и 818 изменятся 18 и 22 апреля из-за матчей на стадионе «ВЭБ Арена»
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Маршруты автобусов №175 и 818 изменятся 18 и 22 апреля из-за матчей на стадионе «ВЭБ Арена» 

Агентство «Москва» 23 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Трассы следования автобусов №175 и 818 изменятся 18 и 22 апреля 2018 г. из-за проведения футбольных матчей на стадионе «ВЭБ Арена», сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«В связи с проведением футбольных матчей на стадионе «ВЭБ Арена» только 18 апреля с 17:00 и 22 апреля 2018 г. с 14:00 до окончания мероприятий автобусы №175 будут курсировать от метро «Сокол» до Песчаной площади», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по той же причине автобусы №818 будут курсировать на двух участках: от станции метро «Динамо» до Дворца спорта «Мегаспорт» (до ул. Гризодубовой); от Силикатного завода до Песчаной площади.
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