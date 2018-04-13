Полиция не зафиксировала грубых нарушений порядка во время футбольного матча ЦСКА-«Арсенал»

Грубых нарушений общественного порядка на стадионе «ВЭБ Арена» во время проведения футбольного матча ЦСКА-«Арсенал» не допущено. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.

«Сотрудниками столичной полиции совместно с сотрудниками Росгвардии обеспечена охрана правопорядка и безопасности при проведении футбольного матча между командами «ЦСКА» и «Арсенал». Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в ходе спортивного мероприятия не допущено», — говорится в сообщении.

Футбольный матч ЦСКА-«Арсенал» (Лондон) состоялся 12 апреля 2018 г. в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Матч закончился вничью с итоговым счетом 2:2.