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Полиция не зафиксировала грубых нарушений порядка во время футбольного матча ЦСКА-«Арсенал»
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Полиция не зафиксировала грубых нарушений порядка во время футбольного матча ЦСКА-«Арсенал» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Грубых нарушений общественного порядка на стадионе «ВЭБ Арена» во время проведения футбольного матча ЦСКА-«Арсенал» не допущено. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.
«Сотрудниками столичной полиции совместно с сотрудниками Росгвардии обеспечена охрана правопорядка и безопасности при проведении футбольного матча между командами «ЦСКА» и «Арсенал». Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в ходе спортивного мероприятия не допущено», — говорится в сообщении.
Футбольный матч ЦСКА-«Арсенал» (Лондон) состоялся 12 апреля 2018 г. в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Матч закончился вничью с итоговым счетом 2:2.
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