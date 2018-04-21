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Состоялась церемония открытия стадиона «Мордовия Арена»
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Состоялась церемония открытия стадиона «Мордовия Арена» 

Чемпионат.com 12 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Состоялась церемония открытия стадиона «Мордовия Арена», который 21 апреля принимает свой первый официальный матч. В 17:00 мск начался поединок 20-го тура ПФЛ, в котором играют «Мордовия» и «Зенит-Ижевск», передаёт корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.
Перед болельщиками выступили мордовские ансамбли. Первый удар по мячу нанесли ветераны ФК «Мордовия» и юный футболист клуба.
На стадион пришли 10 тыс. болельщиков, заполнен только нижний ярус, как и положено по регламенту, поскольку поединок носит статус тестового. Максимальная вместимость арены во время чемпионата мира — 2018 составит 44,5 тыс. зрителей.
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