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Тренер «Мордовии»: очень впечатляет и новая арена, и атмосфера
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Тренер «Мордовии»: очень впечатляет и новая арена, и атмосфера 

Чемпионат.com 16 минут назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер «Мордовии» Марат Мустафин поделился впечатлениями от матча с «Зенитом-Ижевск» (0:0) в ПФЛ, которым открылся стадион «Мордовия Арена» в Саранске.
«Хочу всех поздравить с таким прекрасным стадионом в нашем городе. Очень впечатляет и арена, и атмосфера. Хочу поблагодарить республику.
Что касается игры, то очень хотели выиграть сегодня. Но со стороны соперника было серьёзное сопротивление. У игроков мало опыта игры на таких стадионах. В футболе 0:0 считается самой качественной игрой. Значит, команды организованно сыграли в обороне и допустили минимум ошибок. Будем стараться добывать победы в следующих домашних играх.
Очевидно, что на новом стадионе есть зритель. Это важно для игроков, была хорошая атмосфера. Это большой плюс. Культура боления должна прививаться через результат. Хороший результат — хороший зритель», — передаёт слова Мустафина корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.
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