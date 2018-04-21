Тренер «Мордовии»: очень впечатляет и новая арена, и атмосфера

Главный тренер «Мордовии» Марат Мустафин поделился впечатлениями от матча с «Зенитом-Ижевск» (0:0) в ПФЛ, которым открылся стадион «Мордовия Арена» в Саранске.

«Хочу всех поздравить с таким прекрасным стадионом в нашем городе. Очень впечатляет и арена, и атмосфера. Хочу поблагодарить республику.

Что касается игры, то очень хотели выиграть сегодня. Но со стороны соперника было серьёзное сопротивление. У игроков мало опыта игры на таких стадионах. В футболе 0:0 считается самой качественной игрой. Значит, команды организованно сыграли в обороне и допустили минимум ошибок. Будем стараться добывать победы в следующих домашних играх.

Очевидно, что на новом стадионе есть зритель. Это важно для игроков, была хорошая атмосфера. Это большой плюс. Культура боления должна прививаться через результат. Хороший результат — хороший зритель», — передаёт слова Мустафина корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.