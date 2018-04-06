Кузнецова: близких друзей в теннисе у меня нет

Российская теннисистка Светлана Кузнецова заявила, что не общается близко практически ни с кем из коллег по WTA-туру.

«Когда выходишь на корт, дружить с кем-то из соперниц действительно очень сложно, хотя некоторые умудряются. Я же практически ни с кем в туре близко не общаюсь. Отношения нормальные, но близких друзей в теннисе у меня нет. Некоторые мои друзья не имеют к теннису никакого отношения, а некоторые занимались, но успели закончить с ним», — сказала спортсменка в интервью RT.

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