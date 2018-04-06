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Аллегри: «Мы всегда меняем состав, используя сплав опыта и молодости»
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Аллегри: «Мы всегда меняем состав, используя сплав опыта и молодости» 

Soccer News 59 минут назад
Фото: Soccer News
Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о принципах построения команды.
"После финала ЛЧ в 2015 году мы поменяли 9 футболистов стартового состава, и сейчас в команде 10 человек, родившихся в период с 1990 по 1997 год. Мы всегда рассчитывали на молодежь, и «Ювентусу» не нужно обновлять состав. Клубу нужно лишь еще одно трансферное окно.
Мы всегда меняем состав, используя сплав опыта и молодости. Сейчас «Ювентус» должен подумать о трех турнирах, ведь в ЛЧ мы только ранены, но еще не убиты. Мое будущее? Я о нем не думаю. Я живу настоящим" — приводит слова Аллегри Football Italia.
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