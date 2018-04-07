Гвардиола рассказал о том, как ему предлагали купить Погба

Перед манчестерским дерби, которое может стать для его команды «золотым», Гвардиола зажигает на пресс-конференции.

Сегодня «Манчестер Сити» может досрочно стать чемпионом Англии. И сделать это красиво, победив в манчестерском дерби. Но этот матч не так волнует футбольную общественность (в конце концов, в чемпионстве «Сити» никто не сомневается чуть ли не с января), как продолжение перепалки между Хосепом Гвардиолой и агентом Мино Райолой.

«Гвардиола — прекрасный тренер. Но как личность он полный ноль. Трус и пёс. Он как священник: делайте то, что я говорю, но не делайте того, что я делаю. Если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов, это покажет, что он хороший тренер, но меня это взбесит», — сказал Райола две недели назад.

Гвардиола выдержал паузу и ответил. На вопрос о том, почему агент его так ненавидит. Хотя это все и так знают. Из-за Ибрагимовича. «Благодаря Райоле люди узнали мои секреты. Теперь все знают, что я плохой человек и трус. Но не понимаю, почему я такой плохой парень. Я никогда не общался с ним. Возможно, Ибрагимович рассказал это всё ему обо мне. Два месяца назад Райола предлагал мне купить Мхитаряна и Погба. Почему? Зачем он сделал это предложение? Хотел, чтобы Погба и Мхитарян играли за „Манчестер Сити“? Райола должен защищать своих игроков и понимать, что не может привести их к такому человеку, как я, к собаке. Сравнение с псом плохое, это неправильно. Он должен уважать собак.

Мой ответ? Я сказал „нет“. У нас нет денег на Погба, он слишком дорогой игрок. Я удивился, ведь он назвал меня псом. Я нехороший человек. Райола заслуживает того, чтобы его футболисты играли у людей получше. Но в то же время он знает, что я топ-тренер. Спасибо».

Райола прокомментировал слова главного тренера «Манчестер Сити», но уже не так резко. «Я никогда не разговаривал с Гвардиолой. И я предлагал игроков не ему, а „Манчестер Сити“. Это прекрасный клуб с прекрасным тренером. Я не буду называть имена футболистов, о которых тогда шла речь».

Ни одного оскорбления. Как так? Все замерли в ожидании продолжения. Весело же! Какое тут к чертям манчестерское дерби?

Но про футбол испанец тоже немного рассказал.