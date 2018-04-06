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Хосеп Гвардьола: «Райола называл меня псом, но два месяца назад предлагал Погба и Мхитаряна»
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Хосеп Гвардьола: «Райола называл меня псом, но два месяца назад предлагал Погба и Мхитаряна» 

Спорт-Экспресс 18 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола ответил известному агенту Мино Райоле, который недавно назвал испанского специалиста «трусом» и «псом». Он отметил, что никогда не лично не общался с представителем многих известных футболистов, среди которых Златан Ибрагимович. Тренер и шведский форвард работали вместе в сезоне-2009/10 в «Барселоне».
— Хорошо, я отвечу ему, — цитирует Goal Гвардьолу. — Наконец люди узнали мои секреты — я плохой человек и трус. Не понимаю, почему я настолько плохой. Я никогда не говорил с ним. Может быть, Ибрагимович наговорил ему про меня. Но два месяца назад он предлагал мне Мхитаряна и Погба. Зачем? Хотел, чтобы они играли у нас?
Он должен защищать своих игроков и понимать, что не может усторить их к такому человеку, как я, к псу. Это сравнение — плохое и неправильное. Он должен уважать собак.
Что я сказал Райоле? «Нет!» У нас нет денег на то, чтобы купить Погба — он слишком дорогой.
Я — плохой человек. Райола заслуживает, чтобы его футболисты играли у людей получше. При этом он знает, что я тренер топ-уровня.
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