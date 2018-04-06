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Фотограф Антон Мартынов о том, почему будущее за беззеркальными фотоаппаратами
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Фотограф Антон Мартынов о том, почему будущее за беззеркальными фотоаппаратами 

Теории и Практики 43 минуты назад
Фото: Теории и Практики
Герои совместного проекта T&P и Fujifilm рассказывают, как научиться делать профессиональные снимки, обходясь без тяжелой фототехники. Фотограф Антон Мартынов объясняет, почему будущее за беззеркальными фотоаппаратами.
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