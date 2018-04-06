Ещё
Тео Эрнандес: «Дома мы с братом не говорим о предстоящем дерби»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тео Эрнандес: «Дома мы с братом не говорим о предстоящем дерби» 

Евро-футбол.Ру 39 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник "Реала" Тео Эрнандес дал интервью накануне мадридского дерби с «Атлетико» в рамках 31-го тура Ла Лиги.
Поединок пройдет 8 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Напомним, в составе «матрасников» выступает старший брат Тео — Лукас Эрнандес.
"Дерби — это незабываемые эмоции. Мы будем бороться все 90 минут. В таких матчах ради победы мы выкладываемся по максимуму. Дерби всегда особенные, но для меня это обычный поединок, хотя мой брат и играет за «Атлетико». Дома мы не говорим о предстоящей встрече", — приводит слова Тео Marca.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Коломейцев: "Не люблю соцсети, больше по душе личное общение с близкими и друзьями" "Галатасарай" предлагает Фарфану 2,5 млн долларов в год Бубнов: "Шансы на проход ЦСКА в полуфинал Лиги Европы - пять процентов"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легков объявил о завершении карьеры3
Россиянам разрешили принимать допинг25
Ягудин с женой попали в больницу24
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»92
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение