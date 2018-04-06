Тео Эрнандес: «Дома мы с братом не говорим о предстоящем дерби»

Защитник "Реала" Тео Эрнандес дал интервью накануне мадридского дерби с «Атлетико» в рамках 31-го тура Ла Лиги.

Поединок пройдет 8 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Напомним, в составе «матрасников» выступает старший брат Тео — Лукас Эрнандес.

"Дерби — это незабываемые эмоции. Мы будем бороться все 90 минут. В таких матчах ради победы мы выкладываемся по максимуму. Дерби всегда особенные, но для меня это обычный поединок, хотя мой брат и играет за «Атлетико». Дома мы не говорим о предстоящей встрече", — приводит слова Тео Marca.