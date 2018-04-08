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Антонио Конте: Игра с «Вест Хэмом» в полной мере описывает наш сезон
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Антонио Конте: Игра с «Вест Хэмом» в полной мере описывает наш сезон 

Советский спорт 1 час назад
Фото: ChelseaNews.Ru
— Итоговый результат не может устраивать нас. Думаю, эта игра является отражением того, что происходит с командой в этом сезоне. Во многих матчах мы демонстрировали хороший футбол, создавали множество моментов, но действовали слишком расточительно в завершающей стадии атаки. На протяжении всего сезона мне приходилось неоднократно говорить о том, что мы не реализовывали создаваемые шансы. Так и сегодня мы позволили сравнять счет сопернику, который использовал свой единственный момент. Эта игра в полной мере описывает наш сезон.
Мы в очередной раз не смогли добиться положительного результата и сыграли вничью. В таких матчах нужно побеждать. Я разочарован и надеюсь, что мои игроки сегодня отправятся домой с тем же грузом невыполненной задачи. Необходимо уметь признавать свои неудачи. Если мы примем сегодняшний результат, сославшись на то, что нам не повезло, мы не вынесем для себя никаких положительных моментов на будущее, — цитирует Конте официальный сайт клуба.
Добавим, что после этой встречи «Челси» набрал 5 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «Челси» в гостях встретится с «Саутгемптоном».
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