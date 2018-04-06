Антонио Конте: Мы должны постараться продолжить борьбу

— Конечно, мы должны реально смотреть на вещи, и в воскресенье мы потерпели тяжелое поражение. У нас была возможность сократить отставание от «Тоттенхэма», но, в то же время, мы должны постараться продолжить борьбу, чтобы у нас была возможность попасть в Лигу Чемпионов в будущем сезоне.

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«Вест Хэм» показывал хороший футбол в недавних матчах и получил несколько хороших результатов. Они стараются оторваться от зоны вылета и захотят победить, но мы тоже хотим получить три очка. Это лондонское дерби и большой матч. Мы сохранить возможность бороться за место в Лиге чемпионов и финишировать в топ-4, — передает слова Конте официальный сайт клуба.