В «Лужниках» в день финала Кубка России может состояться дополнительный тестовый матч

На стадионе «Лужники» 9 мая может пройти дополнительный тестовый матч перед Чемпионатом мира — 2018, следует из документов, опубликованных на портале госзакупок.

«Услуги по организации спортивного мероприятия в части обеспечения безопасности на прилегающей к стадиону «Лужники» территории «Последняя миля» (транспортные и пешеходные периметры) в период проведения тестового матча 9 мая 2018 года», — указано в описании оказываемой закупки, размещенной Государственным бюджетным учреждением «Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий» департамента спорта и туризма города Москвы.

Закупка размещена в феврале и завершена в марте 2018 года. Стоимость контракта составляет 2,57 млн рублей. Победитель конкурса — ЧОП «Гарант-1».

Представитель Российского футбольного союза сказал RNS, что организации не известно о таком матче, в этот день состоится финал Кубка России в Волгограде. Представитель РФПЛ сказал, что матчи Чемпионата России не планируются к проведению на «Лужниках» в этот день. В оргкомитете «Россия-2018» также заявил, что ему не известно об этом матче.

В «Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий», организовавшей эту закупку, RNS пояснили, что решение о закупке было принято на совещании в МВД 13 ноября.

«В соответствии с решением совещания в МВД России от 13 ноября 2017 г. об обеспечении безопасности спортивных соревнований на территории Олимпийского комплекса «Лужники» правительством Москвы был разработан комплекс мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности в период про ведения тестовых матчей. Предположительные даты проведения тестовых матчей, согласно протоколу совещания, были запланированы на 23 марта 2018 г. и 9 мая 2018 г, », — сообщил RNS глава ведомства Николай Гуляев

Он пояснил, что если мероприятие не состоится, контракт будет расторгнут.

«В случае внесения изменений в график проведения спортивных тестовых мероприятий на стадионах, предназначениях для проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, услуги по лоту оказываться не будут, а контракт с подрядной организацией будет расторгнут», — отметил Гуляев.

На стадионе «Лужники» после реконструкции уже состоялось 2 тестовых матча: сборная Россия играла с Аргентиной 11 ноября и Бразилией 23 ноября.

В рамках ЧМ-2018 стадион примет семь игр, включая матч открытия между Россией и Саудовской Аравией, полуфинал и финал Чемпионата мира.