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Глава ПФЛ: вариант того, что «Зоркий» может не доиграть сезон, не рассматриваем
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Глава ПФЛ: вариант того, что «Зоркий» может не доиграть сезон, не рассматриваем 

Чемпионат.com 22 минуты назад
Президент ПФЛ Андрей Соколов рассказал, какие шаги может предпринять «Зоркий» для того, чтобы продолжать выступления в этом сезоне.
Ранее главный тренер клуба Сергей Юран заявил, что команда не может принять участие в ближайшем матче из-за травмы единственного вратаря, а дозаявлять игроков вне заявочного периода запрещено. «Такая ситуация — беда и для клуба, и для лиги. Мы понимаем, что должна присутствовать соревновательная составляющая, наличие игроков необходимого амплуа. Вина в этой ситуации лежит на исполнителях в ФК „Зоркий“. Клуб в феврале-марте имел трёх вратарей, но непонятно зачем двух отзаявил и попал в такую ситуацию. Мы уведомили „Зоркий“ о том, что их клуб может заявить игроков из клубов, которые снялись с соревнований. К таковым, например, относится пензенский »Зенит». К тому же, есть дополнительный заявочный список для игроков до 20 лет. Они могут быть заявлены без наличия трудового договора. «Зоркий» работает над этим вопросом. Вариант того, что команда может не доиграть сезон, не рассматривается. Заявление Юрана? Это только слова тренера, он не является руководителем. К тому же, перед «Зорким» стоят задачи развития в районе и городе. Они осуществляют социальные проекты, планируют привлечь молодых футболистов», — сказал Соколов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бородиным.
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