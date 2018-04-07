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Анастасия Костенко показала новую фигуру и рассказала, как проходит ее беременность
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Анастасия Костенко показала новую фигуру и рассказала, как проходит ее беременность 

WMJ.ru 45 минут назад
Фото: WMJ.ru
Несколько дней назад Анастасия Костенко рассекретила беременность. Малыш в семье Дмитрия Тарасова появится в конце июля — начале августа. Теперь супруге футболсита нет смысла скрывать свое положение, поэтому она с удовольствием делится с подписчиками новыми беременными фото, а также рассказывает, как протекает ее беременность.
— сообщила Костенко подписчикам.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Напомним, в конце прошлого года Дмитрий сделал Анастасии предложение на Мальдивах. В январе пара сыграла пышную свадьбу, на которую пришли звездные друзья супругов.
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Фото:Instagram
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