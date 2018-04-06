Львенок? Дмитрий Тарасов рассказал, когда у них с Анастасией Костенко родится ребенок

29 марта, в день рождения Анастасии Дмитрий Тарасов рассекретил ее беременность, о которой ходили слухи уже на протяжении нескольких недель. После этого в Сети начали гадать: кто же родится у пары. По мнению большинства, розовые шары на фотосессии намекают на девочку. Сами же супруги не комментируют пол будущего малыша. Но в недавнем интервью Тарасов рассекретил еще одну интригу: когда же родит Анастасия. По словам футболиста, прибавление в их семье случится в конце июля, начале августа. В этот период рождаются Львы. Значит, сейчас у Костенко идет пятый месяц беременности.

Напомним, Дмитрий и Анастасия начали встречаться в конце 2016-го. 10 января этого года пара официально оформила свои отношения. Чуть ранее Тарасов сделал предложение Костенко во время их совместного отдыха на Мальдивах. Для спортсмена этот брак стал третьим.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram