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Львенок? Дмитрий Тарасов рассказал, когда у них с Анастасией Костенко родится ребенок
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Львенок? Дмитрий Тарасов рассказал, когда у них с Анастасией Костенко родится ребенок 

WMJ.ru 19 минут назад
Фото: WMJ.ru
29 марта, в день рождения Анастасии, Дмитрий Тарасов рассекретил ее беременность, о которой ходили слухи уже на протяжении нескольких недель. После этого в Сети начали гадать: кто же родится у пары. По мнению большинства, розовые шары на фотосессии намекают на девочку. Сами же супруги не комментируют пол будущего малыша. Но в недавнем интервью Тарасов рассекретил еще одну интригу: когда же родит Анастасия. По словам футболиста, прибавление в их семье случится в конце июля, начале августа. В этот период рождаются Львы. Значит, сейчас у Костенко идет пятый месяц беременности.
Напомним, Дмитрий и Анастасия начали встречаться в конце 2016-го. 10 января этого года пара официально оформила свои отношения. Чуть ранее Тарасов сделал предложение Костенко во время их совместного отдыха на Мальдивах. Для спортсмена этот брак стал третьим.
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Фото:Instagram
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