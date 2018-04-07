Нападающий «Ахмата» Митришев забил самый быстрый гол в нынешнем сезоне РФПЛ 

ТАСС, 7 апреля. Форвард грозненского «Ахмата» Магомед Митришев забил самый быстрый гол в нынешнем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Митришев отличился на 17-й секунде матча 25-го тура РФПЛ против казанского «Рубина». Матч в Казани продолжается, счет 1:0 в пользу «Ахмата».
Предыдущее достижение в текущем сезоне принадлежало полузащитнику «Амкара» Михаилу Гащенкову. В матче 10-го тура против московского «Локомотива» он забил мяч на 47-й секунде. Автором самого быстрого гола в истории РФПЛ является Эммануэль Эменике. 21 июля 2012 года в первом туре нападающий "Спартака" забил гол в ворота «Алании» на 10-й секунде.
Для Митришева гол в ворота «Рубина» стал третьим в нынешнем сезоне. Всего нападающий провел 23 матча.