Нападающий «Ахмата» Митришев забил самый быстрый гол в нынешнем сезоне РФПЛ

Для Митришева гол в ворота «Рубина» стал третьим в нынешнем сезоне. Всего нападающий провел 23 матча.

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