Строительство газонов в России идет низкими темпами

И это именно то, на что может повлиять государство.

Можно выучить российских судей до безупречности великих сэнсэев, можно заставить всех наших тренеров выучить конспекты Бьельсы, Зидана, Нагельсмана и даже Эллардайса. Можно, в конце концов, объяснить детским тренерам, как не убивать в мальчиках и девочках любовь к футболу своим ненужным менторством. Сложно, но можно. Но одна вещь в России остаётся неизменной. Здесь очень плохо, до боли в зубах плохо с футбольными полями.

Раньше я понимал это только с теоретической стороны, но теперь вижу и с практической. Вы уже немного знаете, что я с такими же сумасшедшими друзьями открыл в Курске футбольный клуб «Горький» (подписывайтесь, кстати, на наш паблик), и нам тоже нужны тренировки. Однако в 500-тысячном городе всего два достойных синтетических поля, готовых принимать тренировки. Есть ещё два, но одно из них давно пора перестилать — сейчас туда нельзя выпускать даже врага, не то что свою команду. Второе же по-прежнему в сугробах, хотя город активно растаял, а влага убивает газон. Даже если бы эти поля были в лучшем виде, четырёх на 500 тыс. человек было бы мало, но их всего два. И поэтому одно из них доступно с восьми вечера, а другое с девяти. И поэтому тренировки наши проходят вот так, в интимном таком полумраке.

И поэтому двух молодых и старательных ребят, которых хочу видеть в команде, я отправляю домой в район на такси за свои деньги — последняя электричка уже ушла (здесь этот факт не хвастовства ради — уверен, что так поступают многие, кто содержит команды). И нам в «Горьком» ещё более-менее повезло. Даже с точки зрения времени и освещения: многие пишут мне, что нам не на что жаловаться — у них в Воронеже, Саратове и даже Санкт-Петербурге доступное время начинается с 9, а то и с 10 вечера, а свет бывает даже хуже. А есть и проблемы поважнее — например, тотальное отсутствие хотя бы надувных манежей, из-за которых в стране за полгода мерзлоты напрочь забывают о том, что такое зелёное футбольное поле. Или вот печальный кейс небольшого города Дятьково в Брянской области.

Там синтетический газон должны были постелить по программе «Искусственные поля в регионы», но так и не сделали этого. Дело в том, что эта программа реализуется на слиянии трёх источников бюджетного финансирования — федерального, областного и муниципального. Федеральная и муниципальная части работ были сделаны, но область не нашла денег на доставку и подготовку основания для укладки поля. Казалось бы, это скандал и срыв государственной программы, но подождите — самое интересное впереди. Знаете, что сделали с газоном, который должны были отправить для массовых занятий футболом в небольшом городке? Его постелили на базе брянского «Динамо», фактически подарили профессиональному клубу, который на это поле должен заработать сам! Прекрасно, просто прекрасно. Проблемы с полями в том или ином виде есть на всех уровнях нашего футбола. В Премьер-Лиге можно играть домашний матч в гостях и неплохо на этом заработать. В ФНЛ газоны в начале весны убиваются так, что моментально становятся непригодными до следующего сезона. На массовом уровне команды просто не могут найти время для тренировок, потому что полей крайне мало.

А теми, что есть, распоряжаются до безумия плохо. Остаёмся в том же Курске. В конце прошлого года в новом районе города построили поле для общеобразовательной школы, которая ещё не открылась. Выглядит всё реально супер, смотрите.

Однако играть на нём, похоже, ещё долго никто не будет. Я даже не буду говорить о том, что во внеучебное время его можно было бы сдавать под тренировки, и школа бы тем самым зарабатывала — это, похоже, слишком сложно для понимания. Я скажу о другом. Город только сейчас начал процедуру покупки школы у строительной компании, в лучшем случае школа откроется только в сентябре.