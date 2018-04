Полюби нас черненькими: новый мем о том, что нужно принимать человека в любом виде

«Если ты не можешь справиться со мной в худшие моменты, то ты не заслуживаешь меня в лучшие» — эту фразу приписывают Мэрилин Монро . Доподлинно не известно, говорила ли так актриса на самом деле, но в марте 2018 года эта фраза превратилась в новый интернет-мем. Смысл прост: «полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит». Пользователи сети сравнили себя, знаменитостей и выдуманных персонажей в худшие и лучшие моменты жизни.

If you then you don’t don’t love deserve me at my me at my pic.twitter.com/9zT3TSrGxi

—! (@creeperscult) 29 марта 2018 г.

Началось все с поста пользовательницы твиттера под ником creeperscult. Девушка опубликовала две фотографии участника южнокорейской поп-группы Seventeen и сопроводила их подписью: «Если ты не любишь меня таким, то ты не заслуживаешь меня вот таким». Позже девушка добавила, что сделала коллаж не ради смеха. Она действительно любит исполнителя в любом образе.

Пользователям твиттера идея понравилась, и мем быстро захватил западный интернет.

if you then you don't don't love deserve me at my me at my pic.twitter.com/oRfU6TRm0W

— (@emilyhogge) 5 апреля 2018 г.

Сначала пользователи выкладывали посты, где сравнивали свои фотографии.

if you then you don't love don't deserve me at my me at my pic.twitter.com/mNmGHCEOhj

— Cam (@iCall_DIBS) 5 апреля 2018 г.

If you Then you don’t love don’t deserve me at my me at my pic.twitter.com/jDfKmBl6om

— Jesse (@Jessewelle) 5 апреля 2018 г.

Дальше в ход пошли знаменитости.

if you then you don’t don’t love deserve me at my me at my pic.twitter.com/I5lGtti0BK

— Flexington Ave Local (@Dr_TacoMD) 2 апреля 2018 г.

if you then you don’t don’t love deserve me at my me at my pic.twitter.com/IGsqhiYlmK

— Fandango (@Fandango) 4 апреля 2018 г.

И даже герои фильмов.

if you then you don't don't love deserve me at my me at my pic.twitter.com/o5Qk44gdE5

— Покемон ВьетКафе (@sikorochka) 5 апреля 2018 г.

Пользователи твиттера не пощадили даже политиков. История про Грудинина и усы всплыла и тут.

if you then you don't don't love deserve me at my me at my pic.twitter.com/J9AS3Pnhyn

— Hitam | Kucing (@twt_kucingmanja) 4 апреля 2018 г.

if you then you don't don't love deserve me at my me at my pic.twitter.com/A1qrNvMGMP

— (@guccislidez) 2 апреля 2018 г.

Ну какой мем в интернете без котиков и винишка?

If you then you don’t don’t love deserve me at my me at my pic.twitter.com/nnbqZvC3Jf

— dieworkwear (@dieworkwear) 4 апреля 2018 г.

if you then you don't love don't deserve me at my me at my pic.twitter.com/S3UBvj8sYD

— Air Bud (@AIRBUD) 3 апреля 2018 г.

It should be: If you then you don’t don’t love deserve me at my me at my pic.twitter.com/oM5RYjw8S2

— Ricky Suavé (@BabyRicc) 6 апреля 2018 г.

If you Don’t love Me at my Then you don’t Deserve me At my pic.twitter.com/8RTKncOw3R

— T3NGU (@Prod_ByT3ngu) 4 апреля 2018 г.

Пользователи твиттера вспомнили и о героях мультфильмов.

if you then you don't love don't deserve me at my me at my pic.twitter.com/0FI1ND6gUi

— Parks and Recreation (@parksandrecnbc) 3 апреля 2018 г.

«Парки и зоны отдыха».

If you then you don’t don’t love deserve me at my me at my pic.twitter.com/xmTdH3pAQ4

— New York Film Academy (@NYFA) 4 апреля 2018 г.

«Комната» и «Горе-творец».

К флешмобу подключились и официальные аккаунты фильмов и сериалов.

if you then you don't don't love deserve me at my me at my pic.twitter.com/rRE2y0qHiL

— Foxy Grandma (@officialfoxygma) 3 апреля 2018 г.

if you then you don’t don’t love deserve me at my me at my pic.twitter.com/5xjIy2iKv6

— Arianna, la volubile (@Quake_Skywalker) 3 апреля 2018 г.