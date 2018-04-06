Ещё
Курсанты Военного университета Минобороны России заняли первое место в Международной олимпиаде по математике в Казахстане
Далее:
Читайте также:
Ещё

Курсанты Военного университета Минобороны России заняли первое место в Международной олимпиаде по математике в Казахстане 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В решающей схватке в Астане встретились представители оборонных ведомств стран СНГ — России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.
В Казахстане прошла торжественная церемония чествования победителей IV Международной олимпиады по математике среди курсантов высших военных учебных заведений, где в упорной борьбе чемпионами по праву стали курсанты Военного университета Министерства обороны Российской Федерации.
Международный этап олимпиады проходил на территории военно-спортивного лицея Алматы. Именно там в решающей схватке встретились представители оборонных ведомств стран СНГ — России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.
Олимпиада включает конкурсные состязания сразу по нескольким дисциплинам: «Математика», «Информатика», «Иностранный язык» и «Военная история», а также по военно-профессиональной подготовке. Проходит она в четыре этапа: первый — факультетский, второй — вузовский, третий — межвузовский (всеармейский национальный) и четвертый этап — финальный (международный).
В своем приветственном слове начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин передал слова приветствия от председателя Совета министров обороны государств — участников СНГ, Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, а также выразил слова благодарности Министерству обороны Республики Казахстан за отличное проведение олимпиады.
«Без математических знаний не возможно овладеть современной военной техникой, стать настоящим профессионалом, способным решать сложные инженерные задачи. Математика развивает мышление и формирует командные качества, закладывает фундамент для успешной офицерской карьеры. Именно поэтому генерал армии Сергей Шойгу внимательно следит за ходом наших состязаний и делает все, чтобы этот турнир расширял свои границы, а в число его участников вовлекалось все больше талантливых молодых людей», — сказал генерал Полковник Виктор Горемыкин.
Он также отметил, что, «учитывая положительный опыт проведения международных олимпиад среди курсантов, генерал армии Сергей Шойгу выступил с инициативой о проведении олимпиад по иностранному языку, математике и физике среди воспитанников довузовских учебных заведений военных ведомств государств-участников СНГ».
По словам начальника Главного управления кадров Минобороны России, данный формат олимпиады позволит повысить престиж военного образования и учебных заведений национальных вооруженных сил, мотивацию участников олимпиад на достижение высоких результатов, будет способствовать укреплению международных связей.
Благодаря созданной атмосфере и радушию «хозяев» олимпиады все курсанты получили возможность познакомиться со славной историей, богатой культурой и традициями Казахстана, обрести новых друзей.
В торжественной церемонии награждения также приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, представитель Совета министров обороны стран-участниц СНГ полковник Олег Пивень, высшего командного состава Министерства обороны Республики Казахстан.
16 апреля в Казахстане стартует международный этап олимпиады по Информатике.
ТК «Звезда»: последние новости
В Кадетском корпусе Военной академии связи прошла метапредметная олимпиада «ИнфоТехКвест» Юнармейцы Челябинской области продолжат поисковые работы в Крыму на местах сражений Великой Отечественной войны Мотострелки ЗВО в подмосковном Алабино отработали элементы боя на психологической полосе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончался Александр Курлович8
Ягудин с женой попали в больницу26
Легков объявил о завершении карьеры6
Россиянам разрешили принимать допинг29
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение