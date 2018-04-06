Губернатор Волгоградской области: Подготовка к ЧМ-2018 проходит в порядке, сил и средств для окончания работ у нас достаточно

«Подготовка проходит в порядке, сил и средств для окончания работ у нас достаточно, взаимодействие со всеми уровнями власти находится на самом высоком уровне. Очень хорошее взаимодействие с жителями области, которые нам реально помогают — консультируют, вносят предложения. Мы понимаем, что проделана колоссальная работа, но впереди ее не меньше, и расслабляться никто не будет. Ведь не забывайте, что Волгоградская область мероприятия такого масштаба еще не проводила никогда, так что нам необходимо мобилизовать все силы. Сегодня мы на завершающей стадии по выполнению задач по инфраструктуре, переходим к операционной деятельности и наведению порядка. Да, снег только сходит, но времени у нас еще достаточно», — цитирует Бочарова ТАСС Чемпионат мира в России состоится с 14 июня по 15 июля.