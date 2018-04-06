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РФС: «Можно снимать тему переноса — финал Кубка состоится 9 мая в Волгограде»
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РФС: «Можно снимать тему переноса — финал Кубка состоится 9 мая в Волгограде» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Тему возможного переноса финального матча Кубка России по футболу можно больше не обсуждать, игра состоится 9 мая в Волгограде. Об этом сообщил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что финал футбольного Кубка страны может быть перенесен на другую дату по просьбе МВД. В четверг и пятницу делегации РФС во главе с вице-премьером РФ Виталием Мутко проинспектировали «Волгоград-Арену» и обсудили подготовку к проведению тестовых матчей на стадионе.
"В Волгограде все со всеми согласовали, застолбили по тестовым матчам: 21 апреля сыграют «Ротор» и «Луч-Энергия», 2 мая — «Ротор» и «Крылья Советов». Что касается финала Кубка России, можно снимать тему переноса — матч состоится 9 мая в Волгограде. Вчера было одно совещание, сегодня Виталий Леонтьевич Мутко проводил инспекцию, наметили работу всех служб, главное запустить эти работы к 21-му числу", — сказал Куликов.
18 апреля состоятся полуфинальные матчи Кубка России, в которых между собой сыграют московский "Спартак" и «Тосно» из Ленинградской области, а также ярославский «Шинник» и курский «Авангард». Победители этих матчей встретятся в финале турнира.
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