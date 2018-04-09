Механика «Феррари» прооперировали после инцидента на пит-стопе

Механика «Феррари» , у которого в ходе инцидента с Кими Райкконеном на пит-стопе во время Гран-при Бахрейна были сломаны малая берцовая кость и голень, успешно прооперировали. Франческо Чигарини сообщил, что с ним всё в порядке и поблагодарил всех за беспокойство о его состоянии.

Посмотреть фото можно на странице механика в «Инстаграме».

Напомним, по ходу второго пит-стопа финского гонщика Райкконен получил сигнал отправляться на трассу, хотя заднее левое колесо ещё даже не было снято. В результате этой ситуации Кими сбил механика и был вынужден сойти с трассы.