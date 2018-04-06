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«Локо» забросил 8 шайб «Реактору» и вышел в финал плей-офф МХЛ
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«Локо» забросил 8 шайб «Реактору» и вышел в финал плей-офф МХЛ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Локо» стал первым финалистом плей-офф МХЛ. Ярославцы в трех матчах победили «Реактор», забросив в сегодняшней игре 8 шайб.
В другой встрече «Белые медведи» обыграли «СКА-1946» и сократили отставание в серии — 1:2. Четвертая игра состоится 7 апреля.
1/2 финала
Третьи матчи
"Белые медведи" (Челябинск) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 6:4 (2:1, 3:2, 1:1)
Голы: Шадрин — 5 (Кобяков), 4:47 — 1:0. Кулиев — 1 (Ширяев, Костарев), 6:46 — 2:0. Баринов — 1 (Николаев), 10:40 — 2:1. Полодян — 2 (Милехин, Сультеев), 22:54 — 2:2. Подкорытов — 3 (Тертышный, Карпухин), 25:56 — 3:2. Подкорытов — 4 (бол., Кравцов, Карпухин), 30:32 — 4:2. Подкорытов — 5 (Кравцов, Тертышный), 37:55 — 5:2. Ожгихин — 4 (Курбатов, Басистый), 38:56 — 5:3. Курбатов — 3 (Сультеев), 56:49 — 5:4. Ширяев — 2 (п.в., Костарев, Шафигулин), 59:46 — 6:4.
Вратари: Сухачев — Волков (Лысенков, 40:00, 56:44 — 56:49, 59:18 — 59:46).
Счет в серии — 1-2  "Реактор" (Нижнекамск) — «Локо» (Ярославль) — 1:8 (0:1, 0:3, 1:4)
Голы: Рыбаков — 4 (Коваленко), 15:12 — 0:1. Кудрявцев — 3 (Алексеев, Слепец), 23:12 — 0:2. Слепец — 1 (Кудрявцев, Алексеев), 29:27 — 0:3. Кудрявцев — 4 (Алексеев, Слепец), 35:19 — 0:4. Коваленко — 1 (Рыбаков), 48:28 — 0:5. Иванов — 1 (Громов, Ковалев), 49:51 — 0:6. Хафизов — 8 (Шафигуллин, Семенов), 54:15 — 1:6. Аноховский — 5 (Фатеев, Афанасьев), 55:05 — 1:7. Слепец — 2 (Иванов, Полунин), 56:01 — 1:8.
Вратари: Анаркулов — Коновалов.
Счет в серии — 0-3
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