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«СКА-1946» вышел в финал плей-офф МХЛ и сыграет с «Локо»
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«СКА-1946» вышел в финал плей-офф МХЛ и сыграет с «Локо» 

Спорт-Экспресс 30 минут назад
«СКА-1946» вышел в финал плей-офф МХЛ, в четвертом матче полуфинала обыграв «Белых медведей» со счетом 4:2. Счет в серии стал 3-1.
В финале питерский клуб сыграет с «Локо».
1/2 финала
"Белые медведи" (Челябинск) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Голы: Овечкин — 3 (Полодян, Кукштель), 5:53 — 0:1. Жигалов — 1 (бол., Сультеев, Ожгихин), 15:41 — 0:2. Кравцов — 1 (Костарев), 36:11 — 1:2. Огирчук — 4 (бол., Царюк), 38:07 — 1:3. Тертышный — 4 (Кравцов, Подкорытов), 41:18 — 2:3. Курбатов — 4 (п.в., Сультеев, Жигалов), 58:28 — 2:4.
Вратари: Сухачев (58:16 — 58:28, 58:39) — Лысенков.
Судьи: Мелихов, Томилов.
7 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им ЗТР В. К. Белоусова.
Счет в серии: 1-3
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