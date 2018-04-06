Ещё
Вандерсон: «РФПЛ — сильная лига. Инфраструктура на европейском уровне»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вандерсон: «РФПЛ — сильная лига. Инфраструктура на европейском уровне» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бразильский полузащитник «Краснодара» Вандерсон поделился мнением о российском футболе и РФПЛ. 23-летний футболист ранее играл в Голландии («Аякс»), Бельгии («Беерсхот», «Льерс»), Испании («Хетафе») и Австрии («Ред Булл Зальцбург»).
«Футбольную инфраструктуру оцениваю неплохо. Как по мне, она вполне на европейском уровне. Везде есть газоны лучше, есть хуже. Помню, год назад в Австрии мы играли на ужасном поле! Мне кажется, Россия в этом смысле развивается.
Что касается РФПЛ, то, однозначно, это сильная лига. Для меня она стала новым испытанием: здесь встречаются очень закрытые команды. Когда команда играет в пять защитников, а перед ними еще пара опорников, попробуй пробиться сквозь такую стену! Когда противник может так ни разу и не открыться за 90 минут, забить ему даже разок — уже проблема», — цитирует Вандерсона.
SPORT24.ru: последние новости
Источник: биологически Роналду сравним с 23-летним человеком РФС: Финал Кубка России не будет перенесен на другую дату Клопп: «Не могу рисковать Салахом с «Эвертоном» только потому, что это дерби»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончался Александр Курлович7
Ягудин с женой попали в больницу26
Легков объявил о завершении карьеры6
Россиянам разрешили принимать допинг29
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение