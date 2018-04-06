Вандерсон: «РФПЛ — сильная лига. Инфраструктура на европейском уровне»

Бразильский полузащитник «Краснодара» Вандерсон поделился мнением о российском футболе и РФПЛ. 23-летний футболист ранее играл в Голландии («Аякс»), Бельгии («Беерсхот», «Льерс»), Испании («Хетафе») и Австрии («Ред Булл Зальцбург»).

«Футбольную инфраструктуру оцениваю неплохо. Как по мне, она вполне на европейском уровне. Везде есть газоны лучше, есть хуже. Помню, год назад в Австрии мы играли на ужасном поле! Мне кажется, Россия в этом смысле развивается.

Что касается РФПЛ, то, однозначно, это сильная лига. Для меня она стала новым испытанием: здесь встречаются очень закрытые команды. Когда команда играет в пять защитников, а перед ними еще пара опорников, попробуй пробиться сквозь такую стену! Когда противник может так ни разу и не открыться за 90 минут, забить ему даже разок — уже проблема», — цитирует Вандерсона.