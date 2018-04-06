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Никита Крюков: «Скоро расскажу о том, когда перейду в биатлон»
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Никита Крюков: «Скоро расскажу о том, когда перейду в биатлон» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Российский лыжник Никита Крюков сообщил о том, что может перейти в биатлон. Ранее спортсмен решил возобновить спортивную карьеру. Прошедший сезон он пропустил из-за травмы и временного отстранения.
"Все-таки гены Ворошиловского стрелка у меня есть! Со 100 метров поразил пять мишеней. Скоро выйдет интервью о том, когда я перейду в биатлон! Полная версия будет на моем сайте", — написал Крюков в Инстаграме.
Всё-таки гены «Ворошиловского стрелка» у меня есть! Со 💯 метров поразил 5 мишеней. Смотрите скоро выйдет интервью о том, когда я перейду в биатлон! 😂. Полная версия будет на моем сайте Nikitakriukov.ru Сюда просто все не влезет! В компании с Албанскими офотниками, точнее Алданскими!)) #алдан
Публикация от Kriukov Nikita (@nikita_kriukov) 6 Апр 2018 в 7:36 PDT
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