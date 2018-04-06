Костромской «Спартак» и «Долгопрудный» сократили отставание от «Чертаново» 

"Спартак" из Костромы победил ЦРФСО в матче 18-го тура первенства России в группе «Запад» ПФЛ — 2:0. В другой игре «Долгопрудный» с таким же счетом взял верх над «Муромом». Оба клуба сократили отставание от лидера таблицы — «Чертаново» — до 11 очков. «Спартак» идет четвертым, «Долгопрудный» — пятым.
Первенство России
Группа «Запад»
18-й тур ЦРФСО (Смоленск) — «Спартак» (Кострома) — 0:2 (0:1)
Голы: Мараев, 20 (0:1). Лацузбая, 56 (0:2).
"Муром" — «Долгопрудный» — 0:2 (0:1)
Голы: Укомский, 6 (0:1). Рогов, 90+3 (0:2).
Нереализованный пенальти: Сапаев (М), 75.