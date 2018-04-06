Норвегия назвала США главной угрозой свободной торговле

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в пятницу назвала США главной угрозой свободной торговле.

«Большой парадокс — США, как кажется, стали главной угрозой свободной торговле, в то время как коммунистический Китай находится среди её первых защитников», — цитирует ТАСС ее слова.

По мнению главы норвежского правительства, подобный протекционизм США не только угрожает росту европейской экономики и качеству жизни норвежцев, но и, как показывает история, может стать причиной войн и усиления противоречий в обществе.

22 марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией КНР». В минувший понедельник, 2 апреля, Пекин в ответ ввел пошлины в размере до 25% на почти 130 американских импортных товаров.