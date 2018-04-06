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Норвегия назвала США главной угрозой свободной торговле
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Норвегия назвала США главной угрозой свободной торговле 

Парламентская газета 5 часов назад
Фото: Парламентская газета
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в пятницу назвала США главной угрозой свободной торговле.
«Большой парадокс — США, как кажется, стали главной угрозой свободной торговле, в то время как коммунистический Китай находится среди её первых защитников», — цитирует ТАСС ее слова.
По мнению главы норвежского правительства, подобный протекционизм США не только угрожает росту европейской экономики и качеству жизни норвежцев, но и, как показывает история, может стать причиной войн и усиления противоречий в обществе.
22 марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией КНР». В минувший понедельник, 2 апреля, Пекин в ответ ввел пошлины в размере до 25% на почти 130 американских импортных товаров.
Ранее в пятницу глава инвестиционного банка JP Morgan Chase International Джейкоб Френкель в эфире телеканала CNBC назвал торговую войну между США и Китаем самой большой угрозой для глобальной экономики.
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