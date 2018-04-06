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Норвегия: США — главная угроза свободной торговле
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Норвегия: США — главная угроза свободной торговле 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
Фото: Vidar Ruud/NTB scanpix
Москва, 6 апреля — «Вести. Экономика». Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила о том, что «Соединенные Штаты представляют наибольшую угрозу свободной торговле». Об этом глава норвежского правительства заявила в своем выступлении на ежегодной конференции Консервативной партии Норвегии. В заявлении Сульберг также прозвучал намек на империалистический курс администрации Трампа, который пытается добиться пересмотра международных правил в угоду интересам только США. Премьер-министр Норвегии назвала действия администрации Трампа «нападением на свободную торговлю», при этом, по ее словам, «Китай становится одним из ее главных защитников». Эрна Сульберг отметила, что за «торговыми войнами» могут последовать экономический спад и военные конфликты. «Нападения на свободную торговлю за последние недели являются поводом для беспокойства. „Торговая война“ сильно ударит по многим странам, включая Норвегию. Это затруднит достижения запланированных финансовых показателей. Должны быть определенные правила в отношениях между странами — правила, определяющие, что правильно, а что неправильно. Альтернативой является ситуация, при которой сильнейшие [страны] добиваются того, чего они хотят. Это не в интересах Норвегии. Это большой парадокс, когда именно Соединенные Штаты представляют наибольшую угрозу свободной торговле, а коммунистический Китай становится одним из ее главных защитников. Так исторически сложилось, что периоды обширного протекционизма приводят к рецессии, войне и конфликтам».
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