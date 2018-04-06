Самарские школьники приняли участие в военной эстафете

Увидеть настоящих атаманов, примерить ОЗК, разобрать автомат на скорость и сразить противника в виртуальном бою. Сегодня в Самаре прошла военная эстафета для школьников 10-13 лет «Вместе мы — Россия. Вместе мы — сила».

Давать интервью в противогазе — дело, конечно, неблагодарное, зато в моменты опасности ОЗК может сослужить отличную службу. В идеале боец должен надеть комплект за 3 минуты, но пока лучший результат среди этих школьников — 6 с «хвостиком».

С автоматом еще жестче — собрать и разобрать за 35 секунд считается отличным показателем. Пятиклассник из 99-ой школы Дима Ненашев для своего возраста с оружием обращается уверенно, но в норматив не укладывается. Говорит, подвело волнение на самых важных этапах.

Военно-патриотическая эстафета «Вместе мы — Россия. Вместе мы — сила» собрала на базе 13-ой школы без малого 100 человек из разных учебных заведений города. Мальчишкам и девчонкам не просто дали поиграть в войнушку, а показали, как устроены российские вооруженные силы. Атаман станичного казачьего общества «Станица Вольная» Эдуард Колбин рассказал: «Я вам скажу, что мы вот с утра не успеваем все время мальчишек оттаскивать от столов, потому что оружие, которое мы разложили, оно на 80% боевое. Очень приятно, что их тянет ко всему этому, но надо уметь обращаться с оружием».

Когда еще про шашки и нагайки тебе расскажет настоящий атаман? Евгений Ермоленко не только знает все про оружие казаков, но и в любую минуту готов взять его в руки. За соседним столом старшеклассники рассказывают про средства защиты от разного рода загрязнений воздуха. Это касается и дыма во время пожара. Сегодня на смену традиционным гражданским противогазам приходит вот такое изделие «Феникс-2». Он компактный, можно носить с собой. Относительно доступный в плане стоимости. А главное — подходит на любой размер.

Самые серьезные по накалу страстей баталии развернулись на поле игры в лазертаг. Здесь и азарт, и невероятный адреналин, и первое осознание того, что противник не всегда ведет честную борьбу. Детские эмоции чистые и искренние, как благодатная почва для сильного и глубокого чувства любви к своей стране. Ведь патриотов на штампуют на фабриках. Они вырастают из таких вот маленьких мальчиков и девочек.