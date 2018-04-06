«Краснодар»: «Петербург встретил прохладной погодой, но на поле будет жарко!» 

Игроки «Краснодара» прилетели в Санкт-Петербург на матч 25-го тура чемпионата России против "Зенита". Игра станет первой для кубанцев под руководством Мурада Мусаева. Специалист сменил отправленного в отставку Игоря Шалимова.
"Северная столица встретила пасмурной и прохладной погодой. Но завтра на поле будет жарко", — говорится в сообщении «Краснодара» в Инстаграме.
Северная столица встретила пасмурной и прохладной погодой 🌥 Но завтра на поле будет жарко 🔥🔥🔥 #ЗенитКраснодар #ВпередБыки
Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar) 6 Апр 2018 в 10:19 PDT Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится 7 апреля на стадионе «Санкт-Петербург», начало — в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.