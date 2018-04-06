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Погба — о переходе в «Манчестер Сити»: «Чего?»
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Погба — о переходе в «Манчестер Сити»: «Чего?» 

Евро-футбол.Ру 54 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба выпал из обоймы основных игроков «красных дьяволов» в этом сезоне. Француз переживает не лучшее время, в том числе из-за разлада в отношениях с главным тренером Жозе Моуринью.
Агент игрока Мино Райола предлагал его услуги вместе с Генрихом Мхитаряном «Манчестер Сити». По словам наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы, это произошло в зимнее трансферное окно. Впрочем, Мхитарян отправился в «Арсенал», а Погба остался на «Олд Траффорд».
Сам опорник отреагировал на новость в Твиттере, опубликовав свое фото с рукой у уха и комментарием «Чего?»
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