Погба — о переходе в «Манчестер Сити»: «Чего?»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба выпал из обоймы основных игроков «красных дьяволов» в этом сезоне. Француз переживает не лучшее время, в том числе из-за разлада в отношениях с главным тренером Жозе Моуринью.

Агент игрока Мино Райола предлагал его услуги вместе с Генрихом Мхитаряном «Манчестер Сити». По словам наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы, это произошло в зимнее трансферное окно. Впрочем, Мхитарян отправился в «Арсенал», а Погба остался на «Олд Траффорд».

Сам опорник отреагировал на новость в Твиттере, опубликовав свое фото с рукой у уха и комментарием «Чего?»