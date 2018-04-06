Дата проведения финала Кубка России по футболу останется прежней

"В Волгограде все со всеми согласовали, застолбили по тестовым матчам: 21 апреля сыграют «Ротор» и «Луч-Энергия», 2 мая — «Ротор» и «Крылья Советов», — заявил чиновник.

Куликов также отметил, что тему переноса финала Кубка России на другую дату можно снять.

"Что касается финала Кубка России, можно снимать тему переноса — матч состоится 9 мая в Волгограде. Вчера было одно совещание, сегодня Виталий Леонтьевич Мутко проводил инспекцию, наметили работу всех служб, главное запустить эти работы к 21-му числу", — сказал Куликов.