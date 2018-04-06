Тест: В какой из этих стран живёт больше людей?

Сейчас население Земли составляет семь с половиной миллиардов человек. По прогнозам экспертов, рубеж в восемь миллиардов людей будет преодолён в 2022 году. А знаете ли вы, какие страны самые густонаселённые? Пройдите наш лёгкий и интересный тест, чтобы узнать, верны ли ваши знания.

(function (d, s, id) {var js, fjs=d.getElementsByTagName (s) [0];if (d.getElementById (id)) return;js=d.createElement (s);js.id=id;js.src='//embed.playbuzz.com/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore (js, fjs);} (document, 'script', 'playbuzz-sdk'));