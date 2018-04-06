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Тест: В какой из этих стран живёт больше людей?
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Тест: В какой из этих стран живёт больше людей? 

Ридус 46 минут назад
Сейчас население Земли составляет семь с половиной миллиардов человек. По прогнозам экспертов, рубеж в восемь миллиардов людей будет преодолён в 2022 году. А знаете ли вы, какие страны самые густонаселённые? Пройдите наш лёгкий и интересный тест, чтобы узнать, верны ли ваши знания.
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