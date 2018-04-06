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Райола отреагировал на слова Гвардиолы
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Райола отреагировал на слова Гвардиолы 

Soccer News 46 минут назад
Фото: Soccer News
Футбольный агент Мино Райола высказался о комментариях наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
"Я бы никогда не говорил с Гвардиолой о футболистах, я бы обратился напрямую к «Манчестер Сити» — приводит слова Райолы Goal.com.
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