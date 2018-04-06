Пилот молодёжной программы «Макларена» Ландо Норрис, для которого стартующий сезон в Формуле-2 станет первым полноценным, завоевал победу в квалификации гонки в Бахрейне. Второе место — за гонщиком программы «Мерседеса» Гари Расселлом, с третьей позиции будет стартовать Александер Албон.
Вице-чемпион серии сезона-2017 Артём Маркелов показал лишь семнадцатое время. Его партнёр по команде Тадасуке Макино стал восьмым.
Формула-2. Бахрейн. Квалификация
1. Ландо Норрис (Carlin) — 1.41,761. 2. Гари Расселл (ART Grand Prix) — +0,062. 3. Александер Албон (DAMS) — +0,089. 4. Ник де Врис (PREMA Theodore Racing) — +0,119. 5. Луи Делетраз (Charouz Racing System) — +0,413. 6. Серджио Сетте Камара (Carlin) — +0,460. 7. Ниреи Фукудзуми (Arden International) — +0,485. 8. Тадасуке Макино (Russian Time) — +0,503. 9. Джек Эйткен (ART Grand Prix) — +0,521. 10. Максимилиан Гюнтер (Arden International) — +0,525… 17. Артём Маркелов (Russian Time) — +1,055.