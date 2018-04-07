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Норрис выиграл первую гонку Формулы-2 в Бахрейне, Маркелов — третий
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Норрис выиграл первую гонку Формулы-2 в Бахрейне, Маркелов — третий 

Чемпионат.com 26 минут назад
Фото: Motorsport.com
Пилот молодёжной программы «Макларена» Ландо Норрис, для которого стартующий сезон в Формуле-2 станет первым полноценным, завоевал победу в первой гонке в Бахрейне. Второе место — за Серджио Сетте Камарой, россиянин Артём Маркелов пришёл к финишу третьим.
Формула-2. Бахрейн. Первая гонка
1. Ландо Норрис (Carlin) — 54.05,938  2. Серджио Сетте Камара (Carlin) +6,909  3. Артём Маркелов (Russian Time) +7,405  4. Александер Албон (DAMS) +9,966  5. Джордж Расселл (ART Grand Prix) +14,201  6. Ник де Врис (PREMA Theodore Racing) +16,796  7. Шон Гелаэль (PREMA Theodore Racing) +18,649  8. Максимилиан Гюнтер (Arden International) +21,710  9. Ральф Бошунг (MP Motorsport) +0,460  10. Джек Эйткен (ART Grand Prix) +28,896.
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