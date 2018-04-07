Пилот молодёжной программы «Макларена» Ландо Норрис, для которого стартующий сезон в Формуле-2 станет первым полноценным, завоевал победу в первой гонке в Бахрейне. Второе место — за Серджио Сетте Камарой, россиянин Артём Маркелов пришёл к финишу третьим.
Формула-2. Бахрейн. Первая гонка
1. Ландо Норрис (Carlin) — 54.05,938 2. Серджио Сетте Камара (Carlin) +6,909 3. Артём Маркелов (Russian Time) +7,405 4. Александер Албон (DAMS) +9,966 5. Джордж Расселл (ART Grand Prix) +14,201 6. Ник де Врис (PREMA Theodore Racing) +16,796 7. Шон Гелаэль (PREMA Theodore Racing) +18,649 8. Максимилиан Гюнтер (Arden International) +21,710 9. Ральф Бошунг (MP Motorsport) +0,460 10. Джек Эйткен (ART Grand Prix) +28,896.