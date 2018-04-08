Месси догнал форварда «Ливерпуля» Салаха в гонке за «Золотую бутсу» 

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился хет-триком в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Леганесом», сообщает ТАСС.
Теперь на счету аргентинца 29 забитых мячей в национальном первенстве.
По данному показателю он сравнялся с полузащитником «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, который возглавляет гонку бомбардиров в чемпионате Англии.
При коэффициенте Английской премьер-лиги и испанской Примеры, у обоих форвардов по 58 очков в споре за «Золотую бутсу».
Третье и четвертое места делят между собой нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски и форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле — у обоих по 26 голов и 52 очка.
Ранее сообщалось, что Месси сравнялся с Роналдиньо по голам со штрафных за сезон.