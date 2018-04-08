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Месси сравнялся с Роналдиньо по голам со штрафных за сезон
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Месси сравнялся с Роналдиньо по голам со штрафных за сезон 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии по футболу Лионель Месси отметился забитым мячом прямым ударом со штрафного в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Леганесом», сообщает ТАСС.
Данный гол стал для Мессии шестым в футболе «сине-гранатовых» в текущем сезоне Примеры. Таким образом, 30-летний аргентинский форвард сравнялся по данному показателю с бывшим полузащитником «Барселоны» Роналдиньо, установившего рекорд по количеству голов со штрафных ударов в сезоне-2006/07.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб обыграл «Леганес» со счетом 3:1. Все три мяча в составе победителей забил Лионель Месси. Первый гол случился на 27-й минуте встречи, когда аргентинец оказался точным во время исполнения штрафного удара.
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