Месси сравнялся с Роналдиньо по голам со штрафных за сезон

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии по футболу Лионель Месси отметился забитым мячом прямым ударом со штрафного в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Леганесом», сообщает ТАСС

Данный гол стал для Мессии шестым в футболе «сине-гранатовых» в текущем сезоне Примеры. Таким образом, 30-летний аргентинский форвард сравнялся по данному показателю с бывшим полузащитником «Барселоны» Роналдиньо, установившего рекорд по количеству голов со штрафных ударов в сезоне-2006/07.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб обыграл «Леганес» со счетом 3:1. Все три мяча в составе победителей забил Лионель Месси. Первый гол случился на 27-й минуте встречи, когда аргентинец оказался точным во время исполнения штрафного удара.