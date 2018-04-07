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Глава ПКР Лукин не ожидал оказаться единственным кандидатом на выборах на этот пост
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Глава ПКР Лукин не ожидал оказаться единственным кандидатом на выборах на этот пост 

ТАСС 30 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин не ожидал, что окажется единственным кандидатом на этот пост на выборах, которые пройдут 26 апреля в Подольске. Об этом Лукин рассказал ТАСС.
Ранее первый вице-президент ПКР Павел Рожков сообщил ТАСС, что Лукин — единственный кандидат на пост президента организации. Его кандидатуру выдвинули региональные федерации и Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Также не зарегистрировано новых кандидатур на посты генерального секретаря организации, который сейчас занимает пятикратный паралимпийский чемпион Андрей Строкин, и председателя исполкома, которым является Рожков.
"Я не ожидал столь единогласного мнения, обычно выдвигались и другие кандидаты. Возможно, это связано с тем, что люди подспудно понимают, что мы пока еще в особом сложном положении. Сложилась определенная команда, которая обладает опытом взаимодействия, переговорного механизма. Предполагаю, что люди посчитали рациональным довести эту работу до конца. Но отмечу, что по правилам кандидаты могут дозаявиться уже на конференции", — рассказал Лукин.
Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК) было приостановлено в августе 2016 года на основе выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о существовавшей в России на ведомственном уровне допинговой системе. Для восстановления паралимпийского движения России необходимо признать выводы из доклада Макларена и восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
"Нас застали врасплох решением накануне игр в Рио-де— Жанейро, команда была не допущена к стартам в полном составе, — напомнил Лукин. — Прошло два года упорной работы, формулирования принципов, и из 69 пунктов дорожной карты мы выполнили 67, дав убедительные ответы, приняв убедительные меры. Два пункта выходят за рамки нашей компетенции, но мы будем думать, как в ближайшее время решить эту проблему на основе разумных соглашений и компромиссов".
Лукин отметил, что времени на это немного. «Совсем скоро начинается очередной классификационный тур к соревнованиям, а это уже отбор спортсменов к следующей Паралимпиаде, поэтому времени у нас немного», — рассказал Лукин, возглавляющий ПКР с 1997 года.
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