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Лукин станет единственным кандидатом на выборах главы ПКР
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Лукин станет единственным кандидатом на выборах главы ПКР 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Действующий президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин будет единственным кандидатом на выборах главы организации. Выборы на новый четырехлетний срок пройдут на отчетно-выборной конференции ПКР, которая состоится 26 апреля. Лукин возглавляет ПКР с 1997 года.
"Сегодня состоялось заседание совета по координации программ, планов и мероприятий ПКР, который официально установил, что на должность президента Паралимпийского комитета России выдвинута одна кандидатура — Владимира Петровича Лукина", — сообщил председатель исполкома, первый вице-президент ПКР Павел Рожков, которого цитирует РИА Новости.
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