«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли в нулевую ничью в мерсисайдском дерби

«Эвертон» и «Ливерпуль» не смогли выявить победителя в матче 33-го тура чемпионата Англии. Об этом сообщает «Советский спорт».

Встреча проводилась на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счетом 0:0.

На данный момент «Эвертон» занимает девятую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своем активе 41 очко. «Ливерпуль» с 67 баллами располагается на третьей строчку.

В следующем туре английского чемпионата «Эвертон» сыграет на выезде против «Суонси Сити». Эта игра состоится 14 апреля. «Ливерпуль» в тот же день примет в родных стенах «Борнмут».

Англия — Премьер-лига. 33-й тур Эвертон (Ливерпуль) — Ливерпуль (Ливерпуль) — 0: 0