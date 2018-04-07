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«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли в нулевую ничью в мерсисайдском дерби
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«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли в нулевую ничью в мерсисайдском дерби 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Эвертон» и «Ливерпуль» не смогли выявить победителя в матче 33-го тура чемпионата Англии. Об этом сообщает «Советский спорт».
Встреча проводилась на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счетом 0:0.
На данный момент «Эвертон» занимает девятую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своем активе 41 очко. «Ливерпуль» с 67 баллами располагается на третьей строчку.
В следующем туре английского чемпионата «Эвертон» сыграет на выезде против «Суонси Сити». Эта игра состоится 14 апреля. «Ливерпуль» в тот же день примет в родных стенах «Борнмут».
Англия — Премьер-лига. 33-й тур Эвертон (Ливерпуль) — Ливерпуль (Ливерпуль) — 0: 0
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