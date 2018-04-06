Эвертон — Ливерпуль: прогноз на мерсисайдское дерби

Субботняя программа тридцать третьего тура английской Премьер-лиги подарит болельщикам сразу два интересных и принципиальных дерби. Начнётся всё на «Гудисон Парк», где «Эвертон» примет «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа на неделе выдала прекрасное выступление в Лиге чемпионов и теперь должна перестроиться на чемпионат. "Евро-Футбол.ру" знакомит своих читателей с деталями грядущего мерсисайдского дерби.

Эвертон

При определённых обстоятельствах седьмое место Премьер-лиги будет проходным в Лигу Европы, поэтому «Эвертон» ещё не потерял турнирной мотивации. От седьмого «Бёрнли» на текущий момент мерсисайдцы отстают на шесть очков, отыграть которые за ближайшие шесть недель вполне реально. Только вот нужен ли «ирискам» второй по престижности евротурнир? Скорее нет, учитывая то, как безвольно в нём выступила команда в этом сезоне. Да и перекраивать график подготовки к сезону «Эвертон» вряд ли захочет, ведь путь в квалификации придётся начинать достаточно рано. В субботу команда Сэма Эллардайса рассчитывает набрать три очка, и здесь дело даже не в турнирной составляющей. Просто «Ливерпуль» является для «ирисок» действительно принципиальным противником.

Ливерпуль

Юрген Клопп на днях заявил, что очень зол на составителей календаря Премьер-лиги. Немецкий специалист не может понять, почему мерсисайдское дерби поставили в субботу на 12:30 по местному времени, ведь только в среду «Ливерпуль» играл в Лиге чемпионов. Тренерскому штабу придётся тщательно следить за восстановлением футболистов. Но, как известно, игроки куда быстрее восстанавливаются после успехов — влияет психологический фактор. На неделе «красные» выдали прекрасный матч против «Манчестер Сити» и одержали победу в первом четвертьфинале со счётом 3:0. В футболе бывает всякое, однако шансы команды Юргена Клоппа на проход в полуфинал теперь довольно высоки. В субботу «Ливерпуль» планирует выиграть мерсисайдское дерби, чтобы в отличном настроении подойти к ответному поединку с «горожанами».

Где смотреть матч

Игру на «Гудисон Парк», которая стартует в 14:30 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Статистика личных встреч

"Эвертон" — «Ливерпуль»: +9=20-22. Разница мячей: 46-71.

Первый круг: 1:1.

"Эвертон" не обыгрывал «Ливерпуль» в чемпионате с октября 2010-го года. С тех пор «красные» выиграли шесть мерсисайдских дерби в Премьер-лиге при восьми ничьих.

Интересные факты

— «Эвертон» не обыгрывает «Ливерпуль» в АПЛ с октября 2010-го года (8 ничьих, 6 поражений).

— 4 из 5 последних мерсисайдских дерби на «Гудисон Парк» завершились вничью.

— «Ливерпуль» впервые в истории Премьер-лиги может обыграть «Эвертон» на выезде в двух сезонах подряд.

— Мохамед Салах забил уже 29 голов в текущем чемпионате. Это голы принесли «Ливерпулю» 15 очков.

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Ливерпуль" находится на эмоциональном подъёме после красивой победы над «Манчестер Сити», поэтому подопечные Юргена Клоппа должны без проблем восстановиться за два дня и подойти к мерсисайдскому дерби во всеоружии. Как нам кажется, у «красных» есть хорошие шансы выиграть на «Гудисон Парк». Наша ставка: «Победа „Ливерпуля“ с коэффициентом 1.95.